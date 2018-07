Top-5: Γκολ του Κριστιάνο με την Ρεάλ (vids)

vs. Γιουβέντους

Είναι ένα γκολ που σημειώθηκε πρόσφατα σε βάρος της ομάδας στην οποία πλέον ανήκει και δεν γίνεται να λείπει από αυτό εδώ το άλμπουμ. Ξεκινάμε με αυτό. Ο Κριστιάνο δήλωσε ότι το έψαχνε καιρό και έμελλε να τα καταφέρει σε ένα καθοριστικό σημείο, χαρίζοντας σε μεγάλο βαθμό την πρόκριση της Ρεάλ στα ημιτελικά του Champions League σε βάρος της Γιουβέντους. Ο Πορτογάλος άγγιξε τον ουρανό [2.4 μέτρα] και πέτυχε με ανάποδο ψαλίδι ένα από τα κορυφαία τέρματα της ιστορίας παίρνονας το ιστορικό χειροκρότημα των τιφόζι των Bianconeri, σε μία κίνηση που σίγουρα έπαιξε ρόλο στη μεταγραφή του.

vs. Ράγιο Βαγιεκάνο

Ενα από τα γκολ που αν έχεις δει Live, δεν γίνεται να ξεχάσεις. Τον Φεβρουάριο του 2012 σε αγώνα για την La Liga η Ρεάλ Μαδρίτης έπαιζε εκτός με την Ράγιο Βαγιεκάνο και ύστερα από κόρνερ του Μεσούτ Οζίλ η μπάλα έφτασε στον Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος, με πλάτη στην εστία, δεν προσπάθησε να βρει συμπαίκτη, επιχείρησε το αδύνατο και δικαιώθηκε. Αφού κάρφωσε το αριστερό του πόδι στο έδαφος και δημιούργησε την καλύτερη δυνατή ισορροπία, έκανε ανάμεσα από πολλά πόδια ένα τακουνάκι-κεραυνό στέλνοντας την μπάλα στην απέναντι γωνία και χάρισε ένα σπάνιο γκολ στον κόσμο που βρέθηκε εκείνο το μεσημέρι στο Vallecas.

vs. Βαλένθια

Στις τελευταίες αγωνιστικές της La Liga τη σεζόν 2013-14, λίγο πριν κατακτήσει το 10ο Champions League, η Ρεάλ υποδέχθηκε την Βαλένθια στο Santiago Bernabeu και σε αυτό το ματς ο Ρονάλντο θύμισε ότι μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με κάθε τρόπο. Οι Νυχτερίδες ήταν μπροστά στο σκορ με 1-2, μέχρι το 92'. Σε εκείνο το σημείο του αγώνα, ο Ντι Μαρία έκανε το γέμισμα από αριστερά και ο Κριστιάνο, έχοντας πλάτη στην εστία, έκανε ένα τρελό τακουνάκι σαν καρατιά γράφοντας το τελικό 2-2 με ένα γκολ πραγματικά σπάνιας ομορφιάς.

vs. Ατλέτικο

Την ίδια σεζόν με εκείνη του γκολ στην Βαλένθια, ο Πορτογάλος μύθος έστειλε μία σπάνια ρουκέτα να διαλύσει την εστία της Ατλέτικο. Στο Vicente Calderon, οι Merengues έστησαν τρελό party σε βάρος της Ατλέτικο και με χατ-τρικ του Ρονάλντο πέρασαν με το επιβλητικό 1-4. Το ένα από αυτά, ήταν απλά εκπληκτικό. Οπως μπορείτε να δείτε στο video, ο CR έπιασε το τέλειο knuckle-shot, η μπάλα πήρε ύψος και άλλαξε πορεία για να καταλήξει απότομα στη γωνία του Κουρτουά, ο οποίος το μόνο που κατάφερε ήταν να προλάβει να δει το όλο σκηνικό.

vs. Μπαρτσελόνα

Last, but not least που λένε και οι Αγγλοι. Πέρυσι, λίγο πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, η Ρεάλ έπαιξε με την Μπαρτσελόνα στο Ισπανικό Super Cup και στον πρώτο αγώνα, που έγινε στο Camp Nou, ο Κριστιάνο έκανε για ακόμα μια φορά αυτό που του άρεσε κόντρα στους Blaugrana. Να αφήνει δηλαδή πίσω τον Πικέ και να εκτελεί τον τερματοφύλακα. Με το ματς να πλησιάζει προς το φινάλε ο Πορτογάλος κινήθηκε από αριστερά και αφού συνέκλινε αποφεύγοντας τον σέντερ-μπακ της Μπάρτσα έστειλε τηλεκαυτευθυνόμενο σουτ στο παραθυράκι χαρίζοντας σε μεγάλο βαθμό τον τίτλο στους Blancos.