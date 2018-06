Ο ταξιδιώτης οπαδός της Αγγλίας και ο... γαλατάς

Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, το τεχνικό του επιτελείο και 23 ποδοσφαιριστές που καλούνται να τιμήσουν και να εκπροσωπήσουν επάξια το αγγλικό εθνόσημο, βρίσκονται από το απόγευμα της Τρίτης στη χώρα που διοργανώνει φέτος το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό τουρνουά του πλανήτη.

Η εθνική ομάδα θα παραταχθεί με ένα από τα πιο νεανικά ρόστερ που έχει παρουσιάσει ποτέ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον ομοσπονδιακό προπονητή να εμπιστεύεται τα νιάτα και την όρεξη ώστε να καταφέρει κάτι καλύτερο και διαφορετικό απ’ ότι οι προηγούμενες φουρνιές.

Σε αυτή την αποστολή που θα κάνει τη δική της προσπάθεια στο Μουντιάλ του 2018 επί ρωσικού εδάφους, βρίσκονται και δύο ποδοσφαιριστές που μέχρι πριν από μερικά χρόνια σίγουρα δεν διανοούνταν ούτε να σκεφτούν πως θ’ ακολουθούσαν την αποστολή των «τριών λιονταριών» στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική περίσταση.

Ο Νικ Πόουπ (Μπέρνλι) και ο Χάρι Μαγκουάιρ (Λέστερ), βρίσκονται ανάμεσα στις επιλογές του Σάουθγκεϊτ για την εστία και τα μετόπισθεν αντίστοιχα. Και οι δυο, θα μπορούσαν να έχουν συμβιβαστεί με την ιδέα ότι είτε θα έπαιρνε πολύ περισσότερο χρόνο να βρεθούν σε ένα τέτοιο τουρνουά με την εθνική ομάδα της πατρίδας τους, είτε πάντοτε θα έμεναν σε μια back-up λίστα συμμετεχόντων.

Μόλις πριν από εννέα χρόνια, στα 16 του, ο Πόουπ βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση όταν είχε ενημερωθεί από την Ίπσουϊτς πως δεν είχε ικανοποιήσει τους ανθρώπους της ομάδας με τις επιδόσεις του. Αναγκάστηκε να δουλέψει μέχρι και ως... γαλατάς, ξεκινώντας να μοιράζει το γάλα στα σπίτια των κατοίκων της γειτονιάς του στο Μπέρι, παίζοντας στη non-league με την ομάδα της περιοχής.

Έχοντας πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της Αγγλίας στο πρόσφατο φιλικό προετοιμασίας με αντίπαλο την Κόστα Ρίκα στο «Έλαντ Ρόουντ» του Λιντς, επισκέφθηκε τους γονείς του στο Κέμπριτζ κι εκείνοι μίλησαν στο BBC για την υπερηφάνεια τους από τη στιγμή που έμαθαν ότι ο γιος τους θα βρεθεί στο φετινό Μουντιάλ.

Meet the parents

Cambridge-born Nick Pope is heading to the World Cup with England

His mum and dad are suitably excitedhttps://t.co/KSTXgyAk71 pic.twitter.com/XhlHhCTfD4

— BBC Cambs Sport (@BBCCambsSport) June 12, 2018