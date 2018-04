Ποιος είναι ο ιδανικός αντικαταστάτης του Βενγκέρ; (poll)

Ο Αρσέν Βενγκέρ πήρε τη μεγάλη απόφαση και στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από τον πάγκο της Άρσεναλ, παρότι έχει έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο. Ο Αλσατός οδήγησε τους κανονιέρηδες σε μεγάλες επιτυχίες σε 22 χρόνια παρουσίας και τώρα η διοίκηση έχει το πολύ δύσκολο έργο να τον αντικαταστήσει. Αρκετά ονόματα έχουν ακουστεί τους τελευταίους μήνες και το FourFourTwo παρουσιάζει τους πρώτους υποψήφιους και τα δεδομένα.

Μπρένταν Ρότζερς

Βρέθηκε μία ανάσα από την κατάκτηση της Premier League με την Λίβερπουλ και ταιριάζει στο προφίλ που θέλουν οι κανονιέρηδες. Στην Σκωτία τα έχει σαρώσει όλα με την Σέλτικ και οδεύει ξανά φέτος προς το απόλυτο των τίτλων. Μέχρι και στο Champions League επέστρεψαν οι Κέλτες, ενώ έσπασαν κάθε ρεκόρ. Ο 45χρονος τεχνικός θα δουλέψει με το υλικό που θα του δοθεί, δεν πρόκειται να φέρει καμία επανάσταση και αν πιστέψουμε τα ρεπορτάζ βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα.

Κάρλο Αντσελότι

Κατά πόσο ο Ιταλός είναι ενδεδειγμένη επιλογή αποτελεί μεγάλο ερωτηματικό. Κανένας δεν αμφισβητεί ούτε το κύρος του (με εκείνον στον πάγκο η Άρσεναλ θα μπορέσει να προσελκύσει μεγαλύτερα ονόματα), ούτε τις ικανότητές του. Το θέμα είναι ότι μετά το πέρασμά του από την Μπάγερν δείχνει να μην έχει την ίδια όρεξη για δουλειά. Συν ότι πάντα φέρνει τις επιτυχίες με ρόστερ υψηλής ποιότητας, κάτι που αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι δεν ισχύει για τους Λονδρέζους. Επίσης, δεν είναι ο άνθρωπος που θα μπορέσει να προωθήσει παίκτες από τις ακαδημίες. Μία πολύ ακριβή λύση που αυτή τη στιγμή δεν δείχνει να συμβαδίζει με την πολιτική της Άρσεναλ.

Thomas Tuchel is the current favourite to replace Arsene Wenger at the end of the season. #AFC pic.twitter.com/nQgADBD3dr

— ThePuntersPage.com (@ThePuntersPage) April 20, 2018