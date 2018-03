Η τελευταία ζαριά της Σαουθάμπτον

Δεν έχει περάσει και πολύς καιρός από τότε που οι άνθρωποι της Σαουθάμπτον δεν ήταν περήφανοι μόνο για το scouting των παικτών, αλλά και των προπονητών. Υπάρχει ολόκληρη βάση στο αρχείο τους με τεχνικούς που ταιριάζουν στο προφίλ του συλλόγου, του οποίου το πλάνο τα τελευταία χρόνια ήταν μακροπρόθεσμο. Η επιλογή του Μαουρίσιο Πελεγκρίνο είχε εξεταστεί καλά, αλλά ήρθε από μία αμφιλεγόμενη επιλογή.

Το πέρασμα του Κλοντ Πιελ σε καμία περίπτωση δεν ήταν αποτυχημένο, όμως οι οπαδοί δεν συνδέθηκαν ποτέ μαζί του και αυτό οδήγησε τη διοίκηση στην αλλαγή, που δεν ήταν αναγκαία. Η αλήθεια είναι με την πορεία του Γάλλου στη Λέστερ, μάλλον κρίνεται και αποτυχημένη. Κανένας δεν έλαβε υπόψη το γεγονός ότι ο κύκλος αυτής της ομάδας, που πουλούσε σε κάθε μεταγραφική περίοδο τα μεγάλα της αστέρια, ήταν πολύ κοντά στο να κλείσει. Ένας τεχνικός, λοιπόν, με όραμα για το μέλλον και μακροπρόθεσμο πλάνο είχε πολύ περισσότερες πιθανότητες να αποτύχει.

Η διοίκηση στήριξε όσο μπορούσε τον Πελεγκρίνο, όμως μετά την ήττα από τη Νιούκαστλ ήταν δεδομένο ότι ο χρόνος του έχει τελειώσει. Τώρα, η επιλογή του Μαρκ Χιουζ μπορεί να δείχνει παράξενη και χωρίς λογική, καθώς δεν έχουν περάσει και πολλές εβδομάδες από τότε που κρίθηκε ανίκανος να σώσει την Στόουκ, αλλά είναι σωστή. Ποδοσφαιρικά η λογική υπάρχει. Η Σαουθάμπτον επιτέλους κάνει στροφή στο ρεαλισμό του σήμερα. Αυτόν που τη φέρνει στη θέση να έχει 8 παιχνίδια για να εξασφαλίσει την παραμονή στην Premier League.

Ο Χιουζ μέχρι την τελευταία στιγμή πίστευε ότι είναι ο κατάλληλος τεχνικός για την Στόουκ, τη στιγμή που ο Πελεγκρίνο απλά έλεγε ότι είναι ακόμα προπονητής της Σαουθάμπτον. Αυτή η πίστη είναι που χρειάζονται οι Άγιοι αυτή τη στιγμή. Να πιστέψουν οι παίκτες ότι όντως είναι καλύτεροι από αυτό που έχουν δείξει και στις ικανότητες του προπονητή του. Ο σύλλογος δεν είχε την πολυτέλεια να κοιτάξει στο μέλλον. Το παρόν είναι αυτό που μετράει. Έτσι, το συμβόλαιο για τον Χιουζ θα έχει ισχύ αρχικά μέχρι το καλοκαίρι και αν κρατήσει στην Σαουθάμπτον στην κατηγορία, εκτός από το μπόνους των 2 εκατ. λιρών, θα έχει και τον πρώτο λόγο για πολυετές συμβόλαιο.

"It's a club I have an affinity with and I couldn't turn the opportunity down."

Mark Hughes on becoming #SaintsFC's new First Team Manager: pic.twitter.com/Tys0w0hJB6

— Southampton FC (@SouthamptonFC) March 14, 2018