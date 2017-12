Η Μπέρνλι δεν έτυχε... Πέτυχε!

«Πείτε και γράψτε ό,τι θέλετε, εξάλλου γνωρίζετε πολύ καλά πως να δημιουργήσετε ιστορίες. Είμαι περήφανος. Ο πιο περήφανος άνθρωπος». Με αυτές τις δηλώσεις αντιμετώπισε τους εκπροσώπους του Τύπου ο Σον Ντάις λίγο μετά τη νέα νίκη της Μπέρνλι, το βράδυ της Τρίτης, με τους «clarets» να παίρνουν τους τρεις βαθμούς στη 17η αγωνιστική της Premier League με το... αγαπημένο τους 1-0, απέναντι στη Στόουκ στο Turf Moor.

Η νίκη αυτή είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό θετικό αποτέλεσμα. Έστω και προσωρινά, η Μπέρνλι είναι στις θέσεις που οδηγούν στο επόμενο Champions League, κόντρα σε όλα τα «θηρία» του κορυφαίου πρωταθλήματος που θα μπορούσαν να μην είχαν αφήσει χώρο για κανένα... ξεπέταγμα εντός 7άδας. Κι όμως, το σύνολο του Σον Ντάις κατάφερε να βρεθεί τουλάχιστον για ένα 24ωρο στην 4άδα της Premier League, πάνω από Λίβερπουλ, Άρσεναλ και Τότεναμ και σε ελάχιστη απόσταση από τις Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Αυτή η ομάδα έχει σκοράρει μόλις 16 φορές στα 17 φετινά παιχνίδια στο πρωτάθλημα και έχει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα, με 12 τέρματα παθητικό, που ερμηνεύεται σε ένα γκολ περισσότερο από αυτά που έχουν δεχθεί μέχρι και αυτή τη στιγμή (πριν από την ολοκλήρωση της 17ης «στροφής» της Premier), οι δύο σύλλογοι του Μάντσεστερ και μετράει ένα γκολ λιγότερο από την Τσέλσι.

Έχει διατηρήσει 8 φορές ανέπαφη την εστία της για την τρέχουσα σεζόν, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ξανά 2η καλύτερη στο συγκεκριμένο κομμάτι, πίσω από τη Γιουνάιτεντ (9) και πάνω από τις Τσέλσι, Σίτι και Άρσεναλ (7).

Με ποδοσφαιριστές που πληρώνονται σε πολύ διαφορετικά μεγέθη από αυτά που έχουν λαμβάνειν οι μεγάλοι αστέρες της πρώτης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου, αφού σε έναν μέσο όρο εβδομαδιαίου μισθού, η Μπέρνλι προσφέρει 18.000 λίρες, τη στιγμή που αυτό το ποσό θα μπορούσε να είναι το... μεροκάματο των παικτών των μεγάλων δυνάμεων στο πρωτάθλημα.

Με ένα τεράστιο παράδειγμα πίστης και αφοσίωσης στο πλάνο που είχε θεσπιστεί από την ημέρα της πρόσληψης του Σον Ντάις και διατήρησης αυτής της πίστης και της εμπιστοσύνης στον προπονητή, παρά τον υποβιβασμό της ομάδας, τον Μάιο του 2015, έπειτα από μια νίκη (1-0) επί της Χαλ στο «KCOM Stadium». Τότε, ο κόουτς δήλωνε περήφανος για την προσπάθεια που κατέβαλαν οι ποδοσφαιριστές του, στοχεύοντας στην επαναφορά στο κορυφαίο επίπεδο και απολαμβάνοντας τη στήριξη που του έδινε το κίνητρο να συνεχίσει τη λυσσαλέα «μάχη».

Ο Ντάις έχει τέτοια νοοτροπία που βοηθάει τρομερά το κλαμπ. Είναι άνθρωπος που θα γιορτάσει και θα πανηγυρίσει, θα φροντίσει να χειροκροτήσει τους ποδοσφαιριστές του για την επιτυχία κι όχι να τους κάνει άμεση αναφορά για το επόμενο ματς, όμως, γνωρίζει και τη διαδρομή που έχει κάνει ο σύλλογος ώστε ν' απαιτείται πλέον η εδραίωση στα... ψηλά πατώματα. «Είναι ακόμα μια νίκη, χαιρόμαστε γι' αυτή, είμαστε περήφανοι, αλλά δεν ανεβαίνουμε και στις ταράτσες να φωνάξουμε. Μην ξεχνάτε ότι πριν από πέντε χρόνια αναγκαζόμασταν να πουλήσουμε ποδοσφαιριστές απλά και μόνο για να έχουμε ρεύμα στο προπονητικό μας κέντρο» είχε τονίζει στις αρχές του μήνα μετά το παιχνίδι με τη Μπόρνμουθ.

Οι «clarets» έχουν πραγματοποιήσει το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας της παρουσίας τους στην Premier League και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην υψηλότερη θέση από τον Μάρτη του 1975. Στις αρχές εκείνου του έτους, είχε έρθει ο αποκλεισμός από τη Γουίμπλεντον στο Κύπελλο Αγγλίας, είχε σοκάρει την ομάδα ως εξέλιξη στην αγωνιστική περίοδο κατά την οποία προσπαθούσε να κάνει κάτι ξεχωριστό...

Είναι τρομερό πως τα φέρνει η ζωή και πως τα έχει φέρει και στη Μπέρνλι, για την οποία η 13η Δεκεμβρίου του 2017 ξημέρωσε βρίσκοντάς τη ανάμεσα στους Big-4 της βαθμολογίας και πως την είχε βρει ακριβώς η ίδια μέρα, πίσω στο 1986. Τότε, είχε υποστεί ήττα με σκορ 2-0 από τη Λέιτον Όριεντ εκτός έδρας και πέντε μήνες αργότερα, στο φινάλε της ποδοσφαιρικής χρονιάς, οι «clarets» είχαν καταφέρει την τελευταία στιγμή να επιβιώσουν και να παραμείνουν στην 4η τη τάξει κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. 31 χρόνια μετά, αυτή η... 4η κατηγορία, έγινε 4η θέση στο τοπ επίπεδο!

Εκεί που στη La Liga βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης, εκεί που στη Serie A βρίσκεται η Ρόμα, εκεί που στη Bundesliga βρίσκεται η Μπορούσια Ντόρτμουντ, εκεί που στο Championnat είναι η Μαρσέιγ, στην Premier League φιγουράρει η Μπέρνλι!

Με... κέρδος στο μεταγραφικό παζάρι του περασμένου καλοκαιριού, αναφορικά με το ποσό που εξοικονόμησε και αυτό που διέθεσε για μεταγραφές, με τους Μάικλ Κιν και Αντρέ Γκρέι ν' αποχωρούν και να προκαλούν φόβους για το μέλλον της ομάδας από τη στιγμή που ήταν οι δύο καλύτεροι ποδοσφαιριστές του ρόστερ, αλλά με απόλυτα συνετή διαχείριση της κατάστασης και δίχως υπερβολές απλά και μόνο για να ικανοποιηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις «απέναντι» πλευρών, ο σύλλογος έκανε την πιο δαπανηρή μεταγραφή του από τη... Λιντς, αποκτώντας τον Κρις Γουντ για την επίθεση. Δεύτερο ακριβότερο απόκτημα ήταν ο Τζακ Κορκ για τα χαφ από τη Σουόνσι...

Όπως κι αν εξελιχθεί η σεζόν στη συνέχεια για τη Μπέρνλι, κανείς δεν μπορεί να της στερήσει τη χαρά των τελευταίων ωρών και την περηφάνεια με την οποία ξύπνησαν το πρωί της 13ης Δεκέμβρη του 2017 οι οπαδοί, οι ποδοσφαιριστές, ο προπονητής, το επιτελείο και όλοι όσοι έχουν άμεση σύνδεση με την ομάδα. Οι στιγμές είναι ιστορικές, αλλά δεν πρόκειται για πυροτέχνημα. Κι αν ουδείς μπορεί να γνωρίζει την εξέλιξη αυτής της πορείας, μπορεί σίγουρα να αναγνωρίσει το γεγονός πως συνέβη με πρόοδο μαθηματικής ακρίβειας τα τελευταία 2,5 χρόνια...

Bonus: Κάπως έτσι θα ακούγεται ο ύμνος στο Turf Moor αν είναι γραμμένο στ' άστρα να ηχήσει εκεί...

Burnley are 4th in the Premier League

Imagine Champions League football at Turf Moor... #TwitterClarets#BURSTK pic.twitter.com/fa0OB8dPaN

— The Sportsman (@TheSportsman) December 12, 2017