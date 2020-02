Τις τελευταίες ώρες στα social media κυκλοφορεί ένα βίντεο με το απόλυτο Fair Play σε αγώνα ποδοσφαίρου.

Επιθετικός βγαίνει μόνος απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ένας αμυντικός τα δίνει όλα στα τρέξιμο για να προσπαθήσει να τον προλάβει και να του ασκήσει πίεση, όμως, τον «τσιμπάει» ο μυς και αναγκαστικά σταματάει...

Ο επιτιθέμενος το αντιλαμβάνεται κι αντί να συνεχίσει και να σκοράρει, σταματάει την προσπάθεια και σηκώνει το χέρι για να δείξει ότι ήθελε να σεβαστεί τον συναθλητή του πετώντας στα σκουπίδια την ευκαιρία για το γκολ.

This man deserves to win the FIFA Fair Play Award today. Just give it to him already, unbelievable class. pic.twitter.com/DbBUI8oyYc

— FutbolBible (@FutbolBible) February 4, 2020