Η κατάσταση στο παιχνίδι είχε ξεφύγει τελείως όταν ο Σίλβα από πλευράς Αβαΐ προκάλεσε τους οπαδούς της Φιγκεϊρένσε αποχωρώντας από το ματς με αλλαγή.

Αμέσως επικράτησε χάος στις εξέδρες και δυο άτομα κατάφεραν να βρεθούν στον αγωνιστικό χώρο και να τρέξουν μέχρι τον αντίπαλο πάγκο! Εκεί, ο τερματοφύλακας της Αβαΐ κατάφερε ν' ακινητοποιήσει τον ένα οπαδό που πλησίασε, τον έριξε κάτω, όμως στη συνέχεια ο Μπρούνο Σίλβα τον κλώτσησε με δύναμη στο κεφάλι!

Ο εισβολέας χρειάστηκε απλά πάγο στο κεφάλι για το καρούμπαλο που του απέφερε το χτύπημα, αν και δέχθηκε αρκετές κλωτσιές ακόμα από άλλους παίκτες.

Σύμφωνα με το Esporte Interativo, στις εξέδρες έγινε... το «έλα να δεις» με καρέκλες και αντικείμενα και για περίπου 20 λεπτά οι οπαδοί συγκρούονταν!

ABSOLUTE MAYHEM IN BRAZIL!

Riots in the stands during Figueirense vs. Avaí. 5 minutes left in the game and a Figueirense fan rushed the Avai bench. The sub keeper tackles him and Bruno Silva comes out of nowhere and kicks him the head.

WTF!pic.twitter.com/oFxk8yMlVf

