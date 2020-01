Στην Βραζιλία, το ποδόσφαιρο είναι κάτι παραπάνω από θρησκεία και το διαπιστώνει, από την καλή του πλευρά, ο Κεϊσούκε Χόντα. Ο 33χρονος Ιάπωνας μεσοεπιθετικός συζητάει με την Μποταφόγκο, προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα του Ρίο ντε Τζανέιρο έως το τέλος του 2020.

Από την στιγμή που «έσκασε» η είδηση, οι φίλοι της Μποταφόγκο κατέκλυσαν το προφίλ του Χόντα στο Twitter με το μήνυμα «Χόντα, έλα στην Μποταφόγκο», γραμμένο μάλιστα στα... ιαπωνικά!

Το θέμα έγινε το πρώτο trending topic στην Βραζιλία και το δεύτερο στον κόσμο (!), με τον κόσμο να ενθουσιάζεται με την προοπτική της απόκτησης ενός πολύ καλού ποδοσφαιριστή, με θητεία σε ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Μίλαν και Φιτέσε, μεταξύ άλλων.

Ο ίδιος ο Χόντα, πάντως, έσπευσε να ρίξει λίγο τους (ανεβασμένους) τόνους, γράφοντας στο προφίλ του ότι «μιλάω μαζί τους (σ.σ. τους ανθρώπους της Μποταφόγκο), αλλά δεν έχω αποφασίσει ακόμα».

I've been talking with them but I haven't decided yet.

— KeisukeHonda(本田圭佑) (kskgroup2017) January 28, 2020