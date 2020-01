Στο MLS και τους Λος Άντζελες Γκάλαξι ο Τσιτσαρίτο (pic)

Άμεση ήταν η αντίδραση των Λος Άντζελες Γκάλαξι στην αποχώρηση του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς που επέστρεψε στην Ευρώπη και την Μίλαν. Οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν τον Μεξικανό Χαβιέ Ερνάντες πιο γνωστό και ως Τσιτσαρίτο. Η μεταγραφή θα φτάσει τα 13 εκατομμύρια δολάρια με τον παίκτη να παίρνει αρχικά 10 και τα άλλα 3 ως μπόνους.

Μιλώντας για την απόκτηση του έμπειρου επιθετικού ο πρόεδρος της ομάδας Κρις Κλάιν ανέφερε: «Οι Λος Άντζελες Γκάλαξι συνεχίζουν να βελτιώνοντας και να κυνηγάνε σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Ο Χαβιέρ είναι ένας από τους πιο πετυχημένος ποδοσφαιριστές, ίνδαλμα για την πατρίδα του».

Από την πλευρά του ο Μεξικάνος επιθετικός επισήμανε τα εξής: «Είμαι στην καλύτερη ομάδα των Η.Π.Α, σε μία από τις σπουδαιότερες πόλεις του κόσμου. Θέλω να κερδίσω πρωταθλήματα. Δεν έχω καμία δικαιολογία αν δεν παίζω καλά κάθε εβδομάδα».

Los Angeles has been waiting.@CH14_ is &.

