Ο Έλληνας αμυντικός ταξίδεψε στην Άπω Ανατολή και πέρασε από δοκιμή, περισσότερο για να πείσει από ιατρικής άποψης ότι είναι δυνατός και μπορεί να προσφέρει στην ομάδα από τη Σανγκάη.

Ενώ όλα ήταν θετικά, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο κι έτσι, φαίνεται πως ο Κυριάκος Παπαδόπουλος δεν θα παίξει τελικά στο κινεζικό κλαμπ.

M’Bia applies for training of #ShanghaiShenhua after didn’t get a new contract at #WuhanZall . It would be his 3rd club in China next to #HebeiChinaFortune . An arrangement with Papadopoulos seems not to be done. #CSL2020

According to sources from Shanghai Shenhua, they seem to have lost interest in Kyriakos Papadopoulos after an trial. Stéphane Mbia, who played for Wuhan Zall & Hebei CFFC, is on trial with the club as the next option. Wuhan used to accuse him of 'lack of professional attitude'. pic.twitter.com/oFiw5Jd9qj

