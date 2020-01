Οι 10 ποδοσφαιριστές με τις περισσότερες ασίστ της δεκαετίας

Το 2019 έχει τελειώσει και ήδη πολλά μέσα στο εξωτερικό έχουν δημιουργήσει τις λίστες με τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της δεκαετίας που μας πέρασε.

Μία από αυτές τις λίστες έχει να κάνει με τους παίκτες που έχουν δώσει τις περισσότερες ασίστ σε συμπαίκτες τους τα προηγούμενα δέκα χρόνια.

Στην κορυφή της αξιολόγησης με διαφορά βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έδωσε συνολικά 136 ασίστ, δεύτερος βρίσκεται ο Άνχελ Ντι Μαρία με 108 και τρίτος ο Μεσούτ Οζίλ με 106.

Από 'κει και πέρα τη δεκάδα συμπληρώνουν οι Τόμας Μίλερ (103), Κριστιάνο Ρονάλντο (96), Νταβίντ Σίλβα (94), Ντιμιτρί Παγιέτ (93), Κέβιν Ντε Μπρόινε (93), Λουίς Σουάρεζ (90) και Σεσκ Φάμπρεγκας (89).

Ο Μέσι, μάλιστα, έχει το απόλυτο ρεκόρ καθώς, πέρα από τις ασίστ, είναι και ο κορυφαίος σκόρερ της δεκαετίας με 369 γκολ. Δεύτερος βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 335 γκολ και τρίτος ο Έντισον Καβάνι με 223.

136 - Lionel Messi also posted the most assists in the last decade within the top five European leagues (136); 28 more than any other player in the 2010s. Ridiculous. #Opta2010s pic.twitter.com/MW1iTs6jzf

— OptaJoe (@OptaJoe) December 30, 2019