Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής που δεν θέλει να σταματήσει τη σχέση... μεγάλου έρωτα με το ποδόσφαιρο παρά το προχωρημένο της ηλικίας του, κατάφερε να κερδίσει συμβόλαιο ακόμα μιας σεζόν για να συνεχίσει ως μέλος της Yokohama FC.

Όταν το 2000 είχε αποφασίσει ν' αποσυρθεί, πέρασε δύσκολα δίχως την καθημερινότητα του επαγγελματία ποδοσφαιριστή, του έλειψε πολύ και πέντε χρόνια αργότερα βρήκε δίοδο για να επιστρέψει.

Το 2017 έγινε ο γηραιότερος σκόρερ σε επαγγελματικό επίπεδο πετυχαίνοντας γκολ σε ηλικία 50 ετών, το 2018 υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Yokohama FC και φέτος το έκανε ακόμα μια φορά, για μια ποδοσφαιρική χρονιά επιπλέον!

52-year-old striker Kazuyoshi Miura, the world's oldest professional player, has extended his Yokohama FC contract again.

He'll play in his 35th season. pic.twitter.com/BCZyvWbMPH

— B/R Football (@brfootball) January 11, 2020