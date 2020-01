Πανηγύρισε σαν λιοντάρι ο... εξαρτημένος από τον καφέ Γκομίς! (vid)

Απολαμβάνει κάθε στιγμή του στη Σαουδική Αραβία...

Ο Μπαφετιμπί Γκομίς είναι το... βαρύ πυροβολικό της Αλ Χιλάλ του Ρασβάν Λουτσέσκου και στην αναμέτρηση της Τρίτης κόντρα στην Αλ Αχλί για το πρωτάθλημα, έβαλε την ομάδα του εκ νέου μπροστά στο σκορ, μετά την ισοφάριση των φιλοξενούμενων (τελικό σκορ 3-1).

Ο 34χρονος Γάλλος, με βάση τις τελευταίες του δημοσιεύσεις απολαμβάνει τον καφέ που φτιάχνουν στη χώρα, όπως επίσης και τους οπαδούς της ομάδας που τον αποκαλούν... λιοντάρι!

Έτσι, ο Γάλλος μόλις έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, προέβη σε πανηγυρισμό στον οποίο περπατάει σαν τον βασιλιά της ζούγκλας και γουρλώνει τα μάτια του, ένεκα της... καφεΐνης που κυλάει στο αίμα του.

Yes Gahwa , Yes Gomis : - Cc @433 pic.twitter.com/AzXagGjNZY

throw me Gahwa don’t throw me Water pic.twitter.com/kYWgusCvhW

I can’t pass in front of Gahwa without a stop #GahwaTime pic.twitter.com/S2FGzx5oIW

— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) January 6, 2020