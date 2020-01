Ο Χακίμι αναδείχθηκε καλύτερος νεαρός Αφρικανός της χρονιάς

Η εξέλιξη του είναι κάτι παραπάνω από εμφανής στα χρόνια που αγωνίζεται στην Κοιλάδα του Ρουρ. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ πέτυχε διάνα όταν τον υπέγραψε ως δανεικό από την Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2018 και τώρα δεν θέλει να έρθει η στιγμή που θα τον αποχωριστεί, τον Ιούνιο του 2020.

Πλέον, ο Ασράφ Χακίμι, μόλις στα 21 του έχει συγκεντρώσει πάνω του όλα τα βλέμματα των κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων και φιγουράρει ως ο κορυφαίος νεαρός ποδοσφαιριστής από την CAF.

Ο διεθνής Μαροκινός κέρδισε το βραβείο για δεύτερη σερί φορά στην καριέρα του και με την συνεχή πρόοδο του δείχνει ότι πολύ σύντομα θα συναποτελέσει διεκδικητή για το βραβείο του Κορυφαίου της Χρονιάς από την αφρικανική ήπειρο.

