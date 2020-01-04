Ανέλαβε το Εκουαδόρ ο Κρόιφ

Ο νέος τεχνικός της Εθνικής ομάδας του Εκουαδόρ είναι ο Τζόρντι Κρόιφ.
Ο γιος του θρυλικού Γιόχαν, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας τριών ετών και θα ντεμπουτάρει στον πάγκο της νέας του ομάδας τον Μάρτιο στο φιλικό με την Αργεντινή.
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 1vs
ΤΣΕΛΣΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΝΛΙ 1vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 0vs
ΛΕΣΤΕΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 1vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2vs
ΓΟΥΛΒΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 1vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 4vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 2vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 74vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 115
ΟΦΗ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
ESPANYOL -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ -
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΛAΡΙΣΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 103vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 122
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 105vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 109vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 118vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 120vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 123vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 113
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -vs
ΒΕΡΟΙΑ -
UNICAJA -vs
MONBUS OBRADOIRO -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
ZARAGOZA -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
UMANA REYER VENEZIA -
ORIORA PISTOIA -vs
SASSARI -
GALATASARAY -vs
GAZIANTEP -
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
OGM ORMANSPOR -vs
BESIKTAS -
ΤΟΦΑΣ -vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -
ΜΙΛΓΟΥΟΛ -vs
ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. -
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ -vs
ΜΠΛAΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ -
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ -vs
ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ -
ΡΟΤΣΝΤΕΙΛ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΡΟΔΕΡΑΜ -vs
ΧΑΛ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ -
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. -
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ -
ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΧAΡΤΛΠΟΥΛ -
ΠΡΕΣΤΟΝ ΝΟΡΘ ΕΝΤ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ -vs
ΣΤΟΟΥΚ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΧAΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ -
ΦΟΥΛΑΜ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΚAΡΝΤΙΦ -vs
ΚΑΡΛAΙΛ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΡΕΝΤΙΝΓΚ -vs
ΜΠΛAΚΠΟΥΛ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΓΟΥΙΓΚΑΝ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΛΟΥΤΟΝ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ -vs
ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ -
FC HIRNYK KRYVYI U19 -vs
KOLOS SOFIEVKA -
DRUHZBA KRYVYI RIH -vs
LOZOVATKA -
ΣAΛΚΕ (ΕΡ.) -vs
RSV MEINERZHAGEN -
Ο Τζόρντι Κρόιφ είναι ο νέος προπονητής του Εκουαδόρ.
Ο νέος τεχνικός της Εθνικής ομάδας του Εκουαδόρ είναι ο Τζόρντι Κρόιφ.
Ο γιος του θρυλικού Γιόχαν, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας τριών ετών και θα ντεμπουτάρει στον πάγκο της νέας του ομάδας τον Μάρτιο στο φιλικό με την Αργεντινή.