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Ανέλαβε το Εκουαδόρ ο Κρόιφ

Ανέλαβε το Εκουαδόρ ο Κρόιφ

Ανέλαβε το Εκουαδόρ ο Κρόιφ

Ο Τζόρντι Κρόιφ είναι ο νέος προπονητής του Εκουαδόρ. 

Ο νέος τεχνικός της Εθνικής ομάδας του Εκουαδόρ είναι ο Τζόρντι Κρόιφ.

Ο γιος του θρυλικού Γιόχαν, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας τριών ετών και θα ντεμπουτάρει στον πάγκο της νέας του ομάδας τον Μάρτιο στο φιλικό με την Αργεντινή.

Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image.

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