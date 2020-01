Νταβίντ Βίγια: Αποσύρθηκε ως κυπελλούχος! (vid)

Ιδανικό φινάλε στην καριέρα του έδωσε ο Νταβίντ Βίγια.

Μαζί με τον Αντρές Ινιέστα, συνέβαλαν στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ιαπωνίας έπειτα από 22 χρόνια την ομάδα τους Vissel Kobe στον τελικό της διοργάνωσης κόντρα στην Κασίμα Άντλερς.

Οι τυπικά φιλοξενούμενοι ήταν οι κάτοχοι του τελευταίου τίτλου από το 2019 και το τελικό 2-0 για την ομάδα των δύο πρώην άσσων της Μπαρτσελόνα, έδωσε τα σκήπτρα στην Kobe στον αρχαιότερο θεσμό της χώρας.

Το Κύπελλο του Αυτοκράτορα, όπως είναι η εναλλακτική του ονομασία, διεξάγεται από το 1921, ενώ είναι ιδιαίτερης σημασίας φέτος το γεγονός ότι έλαβε χώρα στο νέο εθνικό Ολυμπιακό στάδιο, του οποίου ήταν και τα επίσημα εγκαίνια, εκεί που θα διεξαχθεί πλήθος αγώνων το καλοκαίρι του 2020, λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων.

Μάλιστα, οι δύο παγκόσμιοι πρωταθλητές μπήκαν στην περιορισμένη λίστα των ευρωπαίων που έχουν κατακτήσει το συγκεκριμένο Κύπελλο, μαζί με τους Βερμάελεν, Ποντόλσκι και Σάμπερ.

The Japanese FA Cup (The Emperor's Cup) was won by Vissel Kobe, who defeated Kashima Antlers 2-0 in the final. Meaning that the following players are now Japanese cup champions:

- David Villa

- Andrés Iniesta

- Sergi Samper

- Thomas Vermaelen

- Lukas Podolski pic.twitter.com/ypjz9oXQ5E

— Jonas Giæver (@CheGiaevara) January 1, 2020