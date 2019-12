A-League: Η Αυστραλία «δείχνει τον δρόμο» για την ορθή χρήση του VAR! (vid)

Σίδνεϊ εναντίον Μέλμπουρν Σίτι.

Στο παιχνίδι για την 12η αγωνιστική της A-League το πρωί της Κυριακής, το σκορ είναι 1-0 υπέρ των φιλοξενούμενων και στο 25ο λεπτό γίνεται ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα στον χώρο του κέντρου από τον Γκαντ, παίκτη της γηπεδούχου.

Ο διαιτητής δεν είναι σίγουρος αν πρέπει να αποβάλει τον παίκτη κι έτσι πάει στην οθόνη που υπάρχει στον αγωνιστικό χώρο για να δει εκ νέου την φάση. Όση ώρα ο Video Assistant Referee του δείχνει τα πλάνα, του εξηγεί τι ακριβώς βλέπει και γιατί πιστεύει ότι είναι κόκκινη κάρτα.

Παράλληλα, εξατίας των μικροφώνων που υπάρχουν σε αμφότερες τις πλευρές, οι τηλεθεατές ακούν κανονικά την ενδοεπικοινωνία και τι λένε μεταξύ τους οι διαιτητές.

Τελικά, μήπως τα μικρόφωνα είναι αυτά που θα «ηρεμήσουν» τα πνεύματα σχετικά με το VAR;

Για την ιστορία, η Σίδνεϊ παρόλο που αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο «γύρισε» το ματς, κέρδισε με 2-1 και το νικητήριο γκολ σκόραρε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Κώστας Μπαρμπαρούσης.

Δείτε το βίντεο :

The referee and VAR officials were mic'ed up at an A-League game to provide an insight into the controversial video technology... pic.twitter.com/4R6MtZ9I8f

— SPORTbible (@sportbible) December 30, 2019