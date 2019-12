Το παιχνίδι για το πρωτάθλημα του Μεξικού είχε φινάλε για... πολύ γερά νεύρα, με την Μοντερέι να παίρνει τη νίκη χάρη σε μαγική στιγμή από τον Ροτζέλιο Φούνες Μόρι.

Στο πρώτο από τα δυο ματς με την Κλαμπ Αμέρικα για τον τελικό του Απερτούρα, ο αδερφός του άλλοτε αμυντικού της Έβερτον είχε βρεθεί στην περιοχή έχοντας προωθηθεί για εκτέλεση φάουλ.

Η μπάλα είχε πάρει ύψος, έφτασε προς το μέρος του και εκείνος σκέφτηκε πως... είχε έρθει η στιγμή που κάποτε ονειρευόταν, ίσως διάβαζε και στα ποδοσφαιρικά παραμύθια και το τόλμησε.

Αυτή η τόλμη του βγήκε σε καλό, στοπάροντας με το στήθος και κάνοντας το ανάποδο ψαλίδι για το τελικό 2-1 στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων!

How about this for an injury-time match-winner @rogelio7funes helped 2019 #ClubWC bronze medallists @Rayados to victory against @ClubAmerica in the @LigaBBVAMX final first leg #LigaBBVAMX pic.twitter.com/YOyBJeakGN

— FIFA.com (@FIFAcom) December 27, 2019