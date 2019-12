Ντρίπλα... άλλου επιπέδου ο Κονέ στην Αυστραλία (vid)

Ο Παναγιώτης Κονέ ανήκει από το καλοκαίρι στην Γουέστερν Γιουνάιντεντ, η οποία βρίσκεται στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος της Αυστραλίας έπειτα από 11 αγωνιστικές.

Μάλιστα, στις 9 συμμετοχές του εκεί έχει σκοράρει και δύο γκολ, ενώ ο προπονητής του τον χρησιμοποιεί κυρίως ως κεντρικό αμυντικό.

Στο εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Σίδνεϊ Γουόντερερς, ο Έλληνας μέσος πέρασε ως αλλαγή στο 40ο λεπτό καθώς τραυματίστηκε έπειτα από μαρκάρισμα του αντιπάλου του.

Πριν όμως συμβεί αυτό, ο 32χρονος πρώην παίκτης της ΑΕΚ πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό πέρασμα σε παίκτη των γηπεδούχων, όπως κατέβασε την μπάλα και χωρίς να βλέπει!

Δείτε το βίντεο :

