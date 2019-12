Απίστευτα σκληρό τάκλιν και... σύρραξη σε ματς στην Αργεντινή! (vid)

Η αναμέτρηση είναι μεταξύ της La Union και της SAT, ομάδων της τρίτης τη τάξει κατηγορίας της Αργεντινής. Το παιχνίδι είναι στις καθυστερήσεις, η γηπεδούχος κερδίζει με 4-1 και ένας παίκτης των φιλοξενουμένων, αποφασίζει να πέσει σκληρά και με τα δύο πόδια σε έναν αντίπαλό του με κίνδυνο να τον τραυματίσει πολύ σοβαρά...

Αυτό, στάθηκε η αφορμή να γίνει... σύρραξη στον αγωνιστικό χώρο και όλοι οι παίκτες, μεν και δεν, να επιτίθενται με μπουνιές και κλωτσιές μεταξύ τους.

Το τοπικό ρεπορτάζ, αναφέρει ότι είναι πιθανό ο παίκτης που εξ αρχής δέχεται το μαρκάρισμα, να ήταν το τρίτο πρόσωπο ανάμεσα σε αυτό που το έκανε και την κοπέλα του...

Δείτε το βίντεο:

Someone sent this to me thru Whatsapp. I don’t know where it is, I don’t know from when it is.

But this lunging tackle only has ONE explanation. The guy’s girlfriend cheated on him with the poor dude on the receiving end

Something along those lines... pic.twitter.com/21YnY5kjCP

— Nico Cantor (@Nicocantor1) December 18, 2019