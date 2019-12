Σαν σήμερα: Η ημέρα που η Μπαρτσελόνα κατέκτησε... ό, τι υπήρχε! (pic)

Απίστευτο και όμως... καταλονικό!

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν θεωρείται τυχαία ένας από τους καλύτερους -για κάποιους ο κορυφαίος- προπονητές στον κόσμο.

Ο νυν τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι είχε υπό τις οδηγίες του την καλύτερη ομάδα που πέρασε ποτέ από τα γήπεδα, την Μπαρτσελόνα των σεζόν 2008/09 και 2009/10.

Οι «μπλαουγκράνα» εκείνες τις χρονιές είχαν μια σύνθεση που αποτελούσε φόβο και τρόμο για οποιονδήποτε αντίπαλο, μιας και σε αυτή βρίσκονταν οι «μαέστροι» Τσάβι και Ινιέστα, ο αρχηγός Κάρλες Πουγιόλ και μπροστά η τριάδα-φωτιά των Μέσι, Πέδρο ή Ανρί και Ετό.

Υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα η Μπαρτσελόνα κατέκτησε όποιον τίτλο διακδίκησε μέσα στην ίδια χρονιά.

Συγκεκριμένα, μέσα στο 2009 πανηγύρισε: LaLiga, Copa del Rey, Supercopa de España, Champions League, UEFA Super Cup και FIFA Club World Cup.

Είναι η μοναδική ομάδα που έχει καταφέρει να κάνει κάτι τέτοιο, ποτέ.

ON THIS DAY: In 2009, Barcelona beat Estudiantes to win the Club World Cup and their sixth trophy of the year.

LaLiga

Copa del Rey

Supercopa de España

Champions League

UEFA Super Cup

Club World Cup

The first club to accomplish the feat. pic.twitter.com/ZnkTg1meUj

— Squawka Football (@Squawka) December 19, 2019