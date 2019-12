«Άρρωστο» κοντρόλ από τον Σκόκο στον τελικό! (vid)

Με το πάρτι προσφορών* της Novibet θα τα δεις όλα! (21+) | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Άνετα και εμφατικά ακτέκτησε το τρίτο της Κύπελλο Αργεντινής η Ρίβερ Πλέιτ, νικώντας με 3-0 την Σεντράλ Κόρντομπα στον τελικό της διοργάνωσης.

Ο Νάτσο Σκόκο ήταν εκ των πρωταγωνιστών καθώς ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για τους «εκατομμυριούχους» ενώ... σέρβιρε και το δεύτερο γκολ στον Ιγκνάσιο Φερνάντες.

Στην διάρκεια της αναμέτρησης ο πρώην άσσος της ΑΕΚ, δεν παρέλειψε να προσφέρει και λίγο θέαμα καθώς επέλεξε να κατεβάσει τη μπάλα περίτεχνα, αφήνοντας άναυδο τον προσωπικό του αντίπαλο.

Δείτε τη φάση:

This video is so satisfying to watch. That control by River Plate's Scocco is absolutely magical. Dennis Bergkamp-esque. pic.twitter.com/8k1kQ9B3jd

— FutbolBible (@FutbolBible) December 14, 2019