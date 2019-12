Αλεξάντερ Άρνολντ: «Καμία σύγκριση με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, να κλείσουμε ιδανικά το 2019» (vid)

Η Λίβερπουλ θα διεκδικήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στο Κατάρ, ούσα πρωταθλήτρια Ευρώπης και θα αναμετρηθεί με τις υπόλοιπες αντίστοιχες ηπειρωτικές τροπαιούχους.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης το επίσημο κανάλι της FIFA φιλοξένησε δηλώσεις του Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ, δεξιού μπακ των «κόκκινων», όπου ρωτήθηκε για το αν θέλει η ομάδα του να γίνει η δεύτερη αγγλική μετά την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που θα κατακτήσει το συγκεκριμένο τρόπαιο.

Ο 20χρονος αμυντοκός δήλωσε :

«Θέλουμε να το πάρουμε. Δεν θέλω να συγκρινόμαστε με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αφού ήταν τόσο καλοί για να το πάρουν, έτσι θα είμαστε κι εμείς. Είμαστε διαφορετική ομάδα.

Στόχος είναι να κατακτήσουμε όσα περισσότερα τρόπαια γίνεται.

Να κλείσουμε το 2019, μια υπέροχη χρονιά για εμάς, όπως της αρμόζει και να πάρουμε ένα ακόμα κύπελλο».

