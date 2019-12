Η Χιμνάσια επιβλήθηκε με σκορ 2-1 στο παιχνίδι που διεξήχθη τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), με τον Ντιεγκίτο να προσφέρει και ένα viral βίντεο με την τούμπα του στον πάγκο!

Βλέποντας την ομάδα του να χάνει καλή ευκαιρία για γκολ, ο Αργεντινός θρύλος έγειρε προς τα πίσω και... έπεσε φαρδύς – πλατύς!

