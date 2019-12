Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας futsal της Νιούελς σίγουρα δεν περίμεναν τέτοιες εικόνες και τέτοια στήριξη από τον κόσμο του συλλόγου, δεδομένου πως πρόκειται για πρωτάθλημα σάλας, ωστόσο ένιωσαν πιο ισχυροί από ποτέ με αυτή την ατμόσφαιρα...

Δείτε το απίθανο βίντεο:

It wouldn't be right not to give our Futsal team the same kind of welcome that the football team get when they take to the court wearing the badge of Newell's Old Boys pic.twitter.com/WW8WGLNbHW

