Ο Ρικέλμε πάει για πρόεδρος της Μπόκα και… μπιστάει με τους οπαδούς (vid)

Ο Χουάν Ρομάν Ρικέλμε, μία από τις εμβληματικές μορφές στην ιστορία της Μπόκα Τζούνιορς, κατεβαίνει για πρόεδρος του αγαπημένου του συλλόγου αλλά πάνω από όλα εξακολουθεί να είναι ο πιο φανατικός Ξενέισε.

Κατά την διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, ο σπουδαίος πάλαι ποτέ Αργεντίνος άσος κατέφτασε στο ανάλογο κέντρο για να επιτελέσει το δημοκρατικό του καθήκον και η υποδοχή που δέχθηκε όταν εμφανίστηκε, μάλλον δείχνει από τώρα το αποτέλεσμα.

Εκατοντάδες φίλοι της Μπόκα άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα, σε κατάσταση άκρατου ενθουσιασμού, με τον Ρικέλμε, όπως φαίνεται και στο βίντεο, να γίνεται ένα με τους οπαδούς και να θυμίζει περισσότερο έναν από αυτούς, παρά τον υποψήφιο για επόμενο ισχυρό άνδρα ενός συλλόγου, μπιστώντας ρυθμικά μαζί τους στα τραγούδια των Ξενέισες.

Δείτε το βίντεο:

Boca Juniors fans are voting for a new club president today

Scenes when Juan Roman Riquelme turned up to vote.

(via @fotosroman10) pic.twitter.com/cix6UV8l7O

— Photos of Football (@photosofootball) December 8, 2019