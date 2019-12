Το θρυλικό στάδιο Μαρακανά είναι έτοιμο να υποδεχθεί κατ'εξαίρεση την Βάσκο Ντα Γκάμα ως γηπεδούχο και η φρενίτιδα στις τάξεις των φιλάθλων της κρατά... για τα καλά.

Στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής απέναντι στην ήδη υποβιβασμένη Σαπεκοένσε, η επίσης εξασφαλισμένη Βάσκο για το Κόπα Σουνταμερικάνα από τις μεσαίες θέσεις της βαθμολογίας, δεν έχει τίποτα ουσιαστικό να διεκδικήσει, αλλά αντιθέτως έχει ένα συγκεκριμένο πράγμα να επιβεβαιώσει: ότι αποτελεί την πιο δημοφιλή ομάδα της χώρας.

Μετά από εκστρατεία ανάδειξης του πιο λαοφιλούς κλαμπ στη Βραζιλία σε επίπεδο social media, οι φίλοι των «almirante» έδωσαν βροντερό διαδικτυακό «παρών» και έδωσαν τον τίτλο στην ομάδα τους, αφήνοντας δεύτερη μάλιστα, την μισητή αντίπαλο Φλαμένγκο για 19 λιγότερα λάικ σε κλίμακα σχεδόν 140.000 μελών!

Με βάση και αυτήν την ανάδειξη, οι άνθρωποι της Βάσκο ζήτησαν από την Ομοσπονδία να παίξουν το τελευταίο τους ματς στη σεζόν στο Μαρακανά, για να γιορτάσουν την πρωτιά τους στο πιο βαρυσήμαντο στάδιο της χώρας. Για αυτό το λόγο, οι οπαδοί της σχηματίζουν ήδη ουρές για ένα μαγικό εισιτήριο, 16 ώρες πριν από το ματς με την «Σάπε».

Não é moda , é história!

Fila pra comprar ingresso pro jogo do próximo domingo contra a Chapecoense no Maracanã as 16hrs. pic.twitter.com/rQX7n53QNJ

