Έτσι ψήφισαν οι δημοσιογράφοι για την «Χρυσή Μπάλα» (pics)

Πρώτος στη Βραζιλία ο Μέσι, κορυφαίος στην Ακτή Ελεφαντοστού ο Άλισον, στο Κιργιστάν ο Μπαπέ ενώ στη Γαλλία ο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν δεν μπήκε καν στην πεντάδα!

Επικές επιλογές στη Σρι Λάνκα με πεντάδα Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ, Ομπαμεγιάνγκ, Γκριεζμάν, Λεβαντόφσκι και Τερ Στέγκεν!

Οι ψηφοφορία των δημοσιογράφων ανά χώρα για την «Χρυσή Μπάλα» έχει πάντα ενδιαφέρον και προκαλεί ποικίλα σχόλια, όπως μπορείτε να δείτε και παρακάτω:

The #BallonDor2019 voting records. Here’s what really matters guys. Have fun. pic.twitter.com/r8d5U7nXYn

