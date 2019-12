«Θυμάμαι την πρώτη μου “Χρυσή Μπάλα” στο Παρίσι και ήταν κάτι απίστευτο. Τώρα, 10 χρόνια μετά, βρίσκομαι σε διαφορετικό σημείο της καριέρας και της ζωής μου, με τη γυναίκα μου και τα τρία παιδιά μας. Οπως είπε και η γυναίκα μου νωρίτερα στο μήνυμα για μένα, όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε, ποτέ μου δεν έπαψα να ονειρεύομαι, να θέλω να εξελίσσομαι, να να αναζητάω τα θέλω μου, να βελτιώνομαι μέρα με την ημέρα και πάνω απ' όλα να απολαμβάνω το ποδόσφαιρο.

Χάρη στην ευχή του Θεού, μπορώ να κάνω ακόμα αυτό που αγαπάω από μωρό παιδί. Και εάν εκείνος το θέλει, να μου απομένουν ακόμα αρκετά χρόνια να απολαμβάνω. Είμαι συνειδητοποιημένος για την ηλικία μου και κάτι τέτοιες στιγμές πλέον τις εκτιμώ ακόμα περισσότερο, μιας και πλησιάζει ολοένα και πιο κοντά η ώρα της αποχώρησής μου. Και εάν και νιώθω ότι μου μένουν ακόμα κάποια χρόνια, κάτι τέτοιες ώρες νιώθω ότι ο καιρός πετάει και φεύγει πολύ γρήγορα. Μακάρι να είμαι καλά να συνεχίζω να απολαμβάνω το παιχνίδι, την οικογένειά μου, τους αντιπάλους και αυτή την όμορφη ζωή που έχω».

