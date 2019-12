Χρυσή Μπάλα 2019: Ο Μέσι βλέπει την ζωή του σαν στο σινεμά (vids)

Είναι γεγονός! Η ποδοσφαιρική ζωή του Λιονέλ Μέσι έγινε ακόμα πιο πλούσια, με την προσθήκη της 6ης Χρυσής Μπάλας στην τροπαιοθήκη του να μεγεθύνει ακόμα περισσότερο τον «μύθο» του Αργεντίνου «μάγου».

Λίγο πριν να του απονείμει το βραβείο ο περσινός νικητής, Λούκα Μόντριτς, ο παρουσιαστής Ντιντιέ Ντρογκμπά έφερε δύο καρέκλες από το backstage και προσκάλεσε τον Μέσι να παρακολουθήσουν μαζί το βίντεο-αναδρομή, στην μνημειώδη καριέρα του και τις προηγούμενες κατακτήσεις του βραβείου.

Η αντίδραση των παιδιών του στο άκουσμα της νίκης του σούπερ-μπαμπά τους, είναι επίσης ανεκτίμητη.



When your dad became the 2019 Ballon d'Or ! #ballondor pic.twitter.com/E1WMm0fkCT

