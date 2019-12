Για ορισμένους ήταν έκπληξη, καθώς πίστευαν ότι ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ άξιζε πιο πολύ το βραβείο. Ωστόσο, οι περισσότεροι κατανοούσαν ότι ο νικητής θα ήταν ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος παρά τις αποτυχίες της Μπαρτσελόνα, έκανε εκπληκτική χρονιά. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ ψηφίστηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής για το 2019 και έλαβε την “Χρυσή Μπάλα” για 6η φορά στην απίστευτη καριέρα του, ξεπερνώντας τις πέντε επιτυχίες του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Μέσι ξεκίνησε να μαζεύει το... χρυσάφι το 2009 και ακολούθησαν οι βραβεύσεις του 2010, 2011, 2012, 2015, ενώ ήταν 2ος ακόμα πέντε φορές (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) και ακόμα μία φορά 3ο; (2007). Στη 2η θέση βρέθηκε ο Φαν Ντάικ, ενώ 3ος ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, κάτι που του συνέβη για πρώτη φορά, καθώς έχει πέντε δικές του “Χρυσές Μπάλες” και έξι φορές στη 2η θέση.

Lionel Messi is the 2019 #ballondor winner pic.twitter.com/5nNZXl05vY

Αναλυτικά οι κατηγορίες που βραβεύτηκαν:

Κορυφαίος Νέος: Ματάις Ντε Λιχτ

Κορυφαίος τερματοφύλακας: Αλισον Μπέκερ

Κορυφαία γυναίκα: Μέγκαν Ράπινο



There was one #ballondor … pic.twitter.com/cyHvd0Bacn

WHAT AN IMAGE!

When Luka Modric gives the Ballon d'Or to Lionel Messi #ballondor pic.twitter.com/R4EzajHEu9

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019