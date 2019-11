Κορεό και ατμόσφαιρα που εντυπωσιάζουν στο Μαρόκο! (pics & vid)

Επιστροφή στοιχήματος* στο Champions League! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Πρόκειται για ένα από τα πιο δυνατά και παθιασμένα ντέρμπι. Πόσο μάλλον όταν μετά τη λήξη του, μια από τις δύο ομάδες θα είναι αποκλεισμένη και η άλλη σε ημιτελικό.

Στο Μαρόκο, στο πλαίσιο του Τσάμπιονς Καπ Αραβίας η Ουινάντ υποδέχθηκε την Ράγια Καζαμπλάνκα, στο πλαίσιο του δεύτερου παιχνιδιού για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Με την πρώτη αναμέτρηση στο γήπεδο της Ράγια να έχει λήξει με 1-1, η πρόκριση ήταν ανοιχτή και οι φίλαθλοι των γηπεδούχων, φρόντισαν να ετοιμάσουν μια εντυπωσιακή φιλοξενία στην αντίπαλη ομάδα.

Το παιχνίδι έληξε 4-4, η Ουιντάντ δεν κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά, ωστόσο αυτή η εικόνα με το κορεό και την μαγική ατμόσφαιρα θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη όλων.

Absolute show off by Raja Casablanca and Wydad Casablanca fans last night. pic.twitter.com/PRLDVkRg2k

— African Soccer Updates (@Africansoccerup) November 24, 2019