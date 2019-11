Ο βραζιλιάνικος σύλλογος έκανε μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές με γκολ του Γκαμπριέλ Μπαρμπόσα στο 89' και το 92' για να επικρατήσει 2-1 της Ρίβερ και να κατακτήσει το τρόπαιο στον τελικό που διεξήχθη στη Λίμα του Περού.

Το απόγευμα της Κυριακής, χιλιάδες κόσμος «πλημμύρισε» τους δρόμους του Ρίο για να υποδεχθεί τους μεγάλους νικητές του Copa Libertadores, όμως, στο φινάλε της γιορτής, οπαδοί συγκρούστηκαν για λίγη ώρα με δυνάμεις της Αστυνομίας...

Μάλιστα, κατά λάθος, ένα όχημα των Αρχών έπεσε πάνω σε αστυνομικό με όπισθεν, κάνοντας τεράστιο λάθος!

Δείτε το βίντεο:

Carro da prefeitura do Rio atropela policial durante repressão no fim do desfile do Flamengo em comemoração ao título da Libertadores: https://t.co/lgd5TYlyC5 pic.twitter.com/EkyyI0NPHR

