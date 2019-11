Σαλάχ, Μανέ και Ομπαμεγιάνγκ στη λίστα για κορυφαίοι Αφρικανοί της χρονιάς! (pic)

Με μπόλικη Premier League αλλά και παίκτες από Γαλλία, Ιταλία και Πορτογαλία είναι η λίστα που ανακοίνωσε η CAF ως τελική, από την οποία θα ψηφιστεί ο κορυφαίος Αφρικανός παίκτης για το 2019. Την τιμητική τους έχει η Λίβερπουλ με τρεις συμμετοχές (Μανέ, Σαλάχ, Κεϊτά), η Άρσεναλ με δύο (Πέπε και Ομπαμεγιάνγκ) αλλά και η Παρί Σαν Ζερμαίν (Τσούπο Μοτίνγκ και Ιντρίσα Γκουεγιέ).

Δείτε τη λίστα:

Your African Player of the Year Nominees

Who'll win the prestigious award? #CAFAwards2019 pic.twitter.com/vRhPh3IAz7

— CAF (@CAF_Online) November 24, 2019