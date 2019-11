Καμιά φορά το γκολ μπορεί να έρθει τόσο απλά. Αρκεί να βρει στόχο το βολέ του τερματοφύλακα... Αυτό σκέφτηκε και ο Αντόνιο Ροντρίγκεζ, τερματοφύλακας της Τσίβας Γουαδαλαχάρα, ο οποίος στο παιχνίδι κόντρα στην Βερακρούζ σκόραρε ένα απίθανο γκολ.

Στο 92ο λεπτό και με το σκορ να είναι 2-1 υπέρ της Τσίβας (σ.σ αμφότερα τα γκολ των γηπεδούχων πέτυχε ο Άλαν Πουλίδο, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και του Λεβαδειακού), οι παίκτες της Βερακρούζ είχαν προωθηθεί, μαζί με τον τερματοφύλακα. Ο Ροντρίγκεζ λοιπόν μπλοκάρει τη μπάλα και, αντί απλά να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Δείτε πως:

First and probably last time I will ever get to call a #GOL like this one... sensational stuff, @TonoRodriguez1!

Qué clase de GOL me hiciste cantar Toño!

[ @chivastvmx ] pic.twitter.com/Jlqbs72O80

— (@RamsesSandoval) November 24, 2019