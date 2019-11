Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ, αγωνίστηκε για 65' στη νίκη (2-0) της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Λιλ το βράδυ της Παρασκευής, έχοντας επανέλθει πλήρως στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις και έχοντας κάνει επανεμφάνιση με... νέο μούσι.

Το βράδυ του Σαββάτου παρακολούθησε με φίλους του τον μεγάλο τελικό του Κόπα Λιμπερταδόρες και τρελάθηκε κι εκείνος με την επική ανατροπή της Φλαμένγκο κόντρα στη Ρίβερ Πλέιτ, αποτυπώνοντας σε βίντεο τις στιγμές... παράνοιας!

Neymar seemed to enjoy that Flamengo winner

(via neymarjr/Instagram) pic.twitter.com/DiNScNvDU5

— ESPN FC (@ESPNFC) November 23, 2019