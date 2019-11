Ο φετινός τελικός του Κόπα Λιμπερταδόρες θα έχει αργεντίνικο και βραζιλιάνικο άρωμα σε αντίθεση με το 2018 και τα επεισοδιακά παιχνίδια της Μπόκα με τη Ρίβερ.

Οι «εκατομμυριούχοι» φέτος αντιμετωπίζουν τη Φλαμένγκο σε ένα παιχνίδι που διεξάγεται στη Λίμα, οι δύο φιναλίστ έχουν ήδη μετακομίσει στο Περού και ο MVP του τελικού του Σαββάτου θα αισθανθεί... NBAer με το δαχτυλίδι που θα παραλάβει.

The #Libertadores goes all American. An MVP ring for 'The Best of the tournament' pic.twitter.com/2lWeJyphnb

— GOLAZO (@golazoargentino) November 22, 2019