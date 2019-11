Καβάνι για τον καυγά με τον Μέσι: «Συμβαίνουν αυτά...» (vid)

Ο διεθνής επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν λογομάχησε με τον ηγέτη της «αλμπισελέστε», τον κάλεσε να... λύσουν τις διαφορές τους σαν άνδρες και ο Μέσι του απαντούσε: «Όποτε θέλεις...».

Μιλώντας για το περιστατικό στο TyC Sports, ο Καβάνι είπε:

«Είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου κι αυτό, συμβαίνουν τέτοια στο παιχνίδι... Έτσι είναι τα clasicos. Η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι είχε κόντρες και στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα ματς στην Νότια Αμερική. Κρατάμε τα θετικά από την εμφάνισή μας και τα δυο γκολ που πετύχαμε. Πρέπει να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο...».

Why is messi acting like cavani wouldn’t kick his ass in pic.twitter.com/LnQC32tMda

