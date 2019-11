Ο Γάλλος θρύλος που ναι μεν γεύτηκε επιτυχίες ως βοηθός του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ στην εθνική ομάδα του Βελγίου αλλά απέτυχε παταγωδώς στη Μονακό όταν δοκίμασε την τύχη του ως κόουτς στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του, έδειξε πως επιτρέπει στον εαυτό του να δεχθεί «σφαλιάρες», όμως, πάντοτε θ' αντεπιτίθεται...

«Ξέρω πως δεν είχα μεγάλη εμπειρία για τη Μονακό γιατί ήμουν βοηθός προπονητή στο Βέλγιο. Το θέμα είναι ότι μαθαίνεις πολλά πράγματα για τον εαυτό σου από τις δύσκολες καταστάσεις. Δεν είναι μονάχα δική μου αυτή η ιστορία, ο κάθε άνθρωπος έχει μια τέτοια ιστορία στη ζωή του.

Θα “πέσεις”, δεν γίνεται να μην το υποστείς, όμως πρέπει να σηκωθείς και να μάθεις από τα λάθη σου. Το μοναδικό λάθος που μπορείς να κάνεις είναι να μη σηκωθείς όταν “πέσεις”. Πρέπει να μαθαίνεις από τα λάθη σου...» ήταν τα λόγια του...

Thierry Henry at Monaco: Games Wins Draws Losses Does he have what it takes to succeed as a manager? pic.twitter.com/X6jtVtkTIv

— ROOTE SPORTS (@Rootesports) November 19, 2019