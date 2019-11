Μέσι: Ακόμα πιο κοντά στον κορυφαίο Πελέ...

Ο ηγέτης της εθνικής ομάδας της Αργεντινής αλλά και της Μπαρτσελόνα, επέστρεψε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του έπειτα από τρίμηνη τιμωρία και έπαιξε στα φιλικά ματς κόντρα στις Βραζιλία και Ουρουγουάη.

Και δύο παιχνίδια βρήκε δίχτυα, όντας εκείνος που πέτυχε το νικητήριο γκολ απέναντι στη «σελεσάο» για το 1-0 και ισοφάρισε στο τελικό 2-2 κόντρα στη «σελέστε», το βράδυ της Δευτέρας.

Πλέον, έχει φτάσει στα 70 γκολ με τη φανέλα με το εθνόσημο της Αργεντινής και πλησίασε ακόμα περισσότερο την κορυφαία επίδοση στους σκόρερ από τη Νότια Αμερική.

Στην πρώτη θέση, παραμένει ο μεγάλος, Πελέ, που είχε σταματήσει στα 77 γκολ με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας...

