Μέσι σε Καβάνι για τσαμπουκά: «Όποτε θέλεις»! (vid)

Το ματς που διεξήχθη το βράδυ της Δευτέρας και ολοκληρώθηκε με το ισόπαλο 2-2 με τον Μέσι να έχει μια ασίστ και ένα γκολ, άρχισε ν' αποκτά ένταση όταν ο αρχηγός της Αργεντινής άρχισε να «μανουριάζει» με τον Έντινσον Καβάνι.

Ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν του έλεγε να πάνε να λύσουν τις διαφορές τους και ο Μέσι του απάντησε με ύφος: «Όποτε θέλεις»!

Φυσικά δεν δόθηκε συνέχεια, αφού παρενέβησαν οι υπόλοιποι και ο Γοδίν πήρε τον Αργεντινό πιο μακριά για να εκτονωθεί η κατάσταση...

Why is messi acting like cavani wouldn’t kick his ass in pic.twitter.com/LnQC32tMda

Messi was apparently involved in a burst up against Cavani. Apparently Cavani wanted to fight Messi and he [Messi] responded by “Whenever you want”

pic.twitter.com/SrviLz9Tok

— Hagrid (@SirCatalunya) November 18, 2019