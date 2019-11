Ο «μάγος» της Μπαρτσελόνα και της «αλμπισελέστε», άρχισε να κάνει τα... δικά του στο φιλικό παιχνίδι με τους Ουρουγουανούς, το βράδυ της Δευτέρας.

Μάλιστα, είχε τέτοια φόρα που ακόμα κι αν έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος, συνέχισε την προσπάθεια καταφέρνοντας να σπρώξει τη μπάλα σε πόδια συμπαίκτη του και να σηκωθεί ξανά για να πατήσει περιοχή!

Εννοείται πως το βίντεο έγινε viral...

We need to talk about Leo Messi’s dribble against Uruguay yesterday. This man is a freak. pic.twitter.com/FfUsQS98jm

