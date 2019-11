Έπειτα και από τη διεξαγωγή του φετινού RoboCup, με τα γνωστά ρομπότ που μπαίνουν στο γήπεδο και φανερώνουν κάθε φορά πόσα βήματα προόδου έχει κάνει η τεχνολογία, ο Professor Maurice Pagnucco (επικεφαλής Head of the School of Computer Science and Engineering του UNSW στο Σίδνεϋ), είπε στη Daily Star:

«Μέχρι τα μέσα του 21ου αιώνα, μια ομάδα από αυτόνομα ανθρωποειδή ρομπότ θα μπορεί να νικήσει σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, με απόλυτη εφαρμογή και τήρηση των κανονισμών της FIFA, την ομάδα που θα έχει κατακτήσει πιο πρόσφατα το Μουντιάλ»!