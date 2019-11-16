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Σουντανί: «Το γκολ με την Αλγερία ήρθε την κατάλληλη στιγμή»

Σουντανί: «Το γκολ με την Αλγερία ήρθε την κατάλληλη στιγμή»

Σουντανί: «Το γκολ με την Αλγερία ήρθε την κατάλληλη στιγμή»

Γκολ με την Εθνική του ομάδα σημείωσε ο Σουντανί, που δήλωσε πως αυτό ήρθε την πιο κατάλληλη στιγμή για τον ίδιο.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στην εθνική ομάδα. Το γκολ ήρθε την κατάλληλη στιγμή για μένα έπειτα από μακρά απουσία. Θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου στο μέλλον».

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