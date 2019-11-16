Σουντανί: «Το γκολ με την Αλγερία ήρθε την κατάλληλη στιγμή»

Αναλυτικά όσα είπε:
«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στην εθνική ομάδα. Το γκολ ήρθε την κατάλληλη στιγμή για μένα έπειτα από μακρά απουσία. Θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου στο μέλλον».
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΜΕΝΙΑ 0vs
ΕΛΛAΔΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 83vs
ZALGIRIS KAUNAS 74
ΤΕΛΙΚΟ
CSKA MOSCOW 88vs
FENERBAHCE BEKO 70
ΤΕΛΙΚΟ
CRVENA ZVEZDA 72vs
LYON-VILLEURBANNE 74
ΤΕΛΙΚΟ
VALENCIA 82vs
BAYERN MUNCHEN 56
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 3vs
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 0vs
ΙΤΑΛΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΠΑΝΙΑ 7vs
ΜAΛΤΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 4vs
ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΑΝΙΑ 6vs
ΓΙΒΡΑΛΤAΡ 0
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -vs
LARISA -
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΑΕΚ -
LIVE
OKLAHOMA CITY 119vs
PHILADELPHIA 76ERS 111
ΤΕΛΙΚΟ
CHARLOTTE HORNETS 109vs
DETROIT PISTONS 106
ΤΕΛΙΚΟ
ORLANDO MAGIC 111vs
SAN ANTONIO SPURS 109
ΤΕΛΙΚΟ
HOUSTON ROCKETS 111vs
INDIANA PACERS 102
ΤΕΛΙΚΟ
MEMPHIS GRIZZLIES 107vs
UTAH JAZZ 106
ΤΕΛΙΚΟ
MINNESOTA 116vs
WASHINGTON WIZARDS 137
GOLDEN STATE -vs
BOSTON CELTICS -
LOS ANGELES LAKERS -vs
SACRAMENTO KINGS -
OGM ORMANSPOR -vs
BAHCESEHIR KOLEJI -
BANDIRMA B.I.K. -vs
GAZIANTEP -
PINAR KARSIYAKA -vs
GALATASARAY -
ANADOLU EFES -vs
TURK TELEKOM -
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
ΚΥΠΡΟΣ -vs
ΣΚΩΤΙΑ -
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ -vs
ΚΑΖΑΚΣΤAΝ -
ΡΩΣΙΑ -vs
ΒΕΛΓΙΟ -
ΣΛΟΒΕΝΙΑ -vs
ΛΕΤΟΝΙΑ -
ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖAΝ -vs
ΟΥΑΛΙΑ -
ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ -vs
ΟΛΛΑΝΔΙΑ -
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -vs
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ -
ΚΡΟΑΤΙΑ -vs
ΣΛΟΒΑΚΙΑ -
ΙΣΡΑΗΛ -vs
ΠΟΛΩΝΙΑ -
ΑΥΣΤΡΙΑ -vs
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ELPIDA AMPELOKIPON -
BAXI MANRESA -vs
MONBUS OBRADOIRO -
MORABANC ANDORRA -vs
UNICAJA -
SAN PABLO BURGOS -vs
REAL BETIS -
JOVENTUT BADALONA -vs
IBEROSTAR TENERIFE -
SASSARI -vs
REGGIANA -
Γκολ με την Εθνική του ομάδα σημείωσε ο Σουντανί, που δήλωσε πως αυτό ήρθε την πιο κατάλληλη στιγμή για τον ίδιο.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στην εθνική ομάδα. Το γκολ ήρθε την κατάλληλη στιγμή για μένα έπειτα από μακρά απουσία. Θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου στο μέλλον».