Ο Μανέ βοηθάει ακόμα και στα νερά στην εθνική Σενεγάλης! (vid)

Ο Σενεγαλέζος φορ, ενόψει της αναμέτρησης της εθνικής ομάδας της πατρίδας του με το Κονγκό για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, κατεβαίνοντας από το πούλμαν για να μπει στο γήπεδο, είδε πως ο φροντιστής προσπαθούσε να βγάλει όλα τα πράγματα από το χώρο των αποσκευών.

Εφόσον μπορούσε να προσφέρει μια μικρή βοήθεια, πήρε δυο συσκευασίες με νερά και τις μετέφερε στ' αποδυτήρια!

Sadio Mane helps offload items from team bus.

This guy is not fake. pic.twitter.com/EREXKUv0Ug

