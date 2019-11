Μανέ: Βρήκε σωσία του και τον ανέβασε στο πούλμαν της Σενεγάλης! (pics)

Ο Σενεγαλέζος σταρ των «κόκκινων» του Μέρσεϊσαϊντ βλέπει πως πλέον έχουν... ανέβει οι μετοχές του και στην πατρίδα του με τον αντίκτυπο που προκαλείται από την πορεία της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ.

Ως Πρωταθλητής Ευρώπης, πλέον, αποτελεί... ατραξιόν και γνώρισε έναν από τους πιο φανατικούς θαυμαστές του! Ένας Σενεγαλέζος που του έμοιαζε αρκετά, κουρεύτηκε και με το ίδιο στυλ, φόρεσε και μια φανέλα της Λίβερπουλ και προσπάθησε να τον πλησιάσει.

Ο Μανέ, τον είδε στο πλήθος μετά τη νίκη (2-0) επί του Κονγκό για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και τον φώναξε ώστε ν' ανέβει στο πούλμαν της εθνικής ομάδας και να γνωριστεί με τους ποδοσφαιριστές!

Δείτε τις φωτογραφίες:

After Senegals win against Congo for the African Cup Of Nations, players were about to leave on their coach after greeting fans when Mane saw his lookalike in the crowd wearing an LFC shirt. The team invited the guy onto their coach to take photos with them all!

Brilliant! pic.twitter.com/nikWJWHVUS

— FootballFunnys (@FootballFunnnys) November 14, 2019