Βίγια: Σε ενάμιση χρόνο έπαιρνε τίτλο κάθε... 75 μέρες! (pic)

Ο πρώτος σκόρερ στα χρονικά της εθνικής ομάδας της Ισπανίας (59 γκολ σε 98 ματς) και ένας από τους καλύτερους και πιο αποτελεσματικούς επιθετικούς της γενιάς του, ανακοίνωσε πως ήδη μετράει αντίστροφα για το φινάλε της μεγάλης ποδοσφαιρικής του καριέρας, έπειτα από 19 χρόνια στα γήπεδα.

Με την ολοκλήρωση της σεζόν στην Ιαπωνία, όπου βρίσκεται προσφέροντας τις υπηρεσίες του στη Βίσελ Κόμπε, ο Βίγια θ' αποχαιρετήσει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο από την πλευρά του παίκτη και θα συνεχίσει ν' ασχολείται με το άθλημα μέσω της εταιρείας του, DV7.

Ανάμεσα σε όλα τα επιτεύγματα της καριέρας του και τους τίτλους που πανηγύρισε, δεν θα ξεχάσει ποτέ πως σε χρονικό διάστημα 1,5 έτους, έπαιρνε κατά μέσο όρο ένα τρόπαιο κάθε... 75 μέρες!

Ξεκινώντας από τον Ιούλιο του 2010 με την κατάκτηση της κορυφής του κόσμου με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, μέχρι και τον Δεκέμβρη του 2011 στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με τη Μπαρτσελόνα, ο Νταβίντ Βίγια πήρε 7 τίτλους!

David Villa won a trophy every days between July 2010 and December 2011! pic.twitter.com/Q5MynnAf4w

— Football on BT Sport (@btsportfootball) November 13, 2019