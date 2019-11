Από το πρωί της Κυριακής το βίντεο με το εντυπωσιακό σκηνικό που έστησαν οι άνθρωποι της Εστουδιάντες για τη μεγάλη επιστροφή της ομάδας στο πραγματικό της «σπίτι», το γήπεδο Jorge Luis Hirschi, έκανε τον γύρο του κόσμου.

Τα φώτα έσβησαν και το λιοντάρι που δημιουργήθηκε με ολόγραμμα, περιφρούρησε τις εξέδρες για να υποδεχθεί την γηπεδούχο ομάδα αλλά και να... τρομοκρατήσει την Ταγιέρες.

Πλέον, υπάρχει και ολόκληρο το βίντεο, με το λιοντάρι να... κατεβαίνει στον αγωνιστικό χώρο αφήνοντας στο διάβα του μικρές εστίες φωτιάς, στέκεται μπροστά στις κερκίδες βγάζοντας βρυχηθμούς και στο τέλος αποχωρεί με... μαγικό τρόπο!

Για την ιστορία, η Εστουδιάντες, πρόεδρος είναι ο Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν και προπονητής ο Ντιέγκο Μιλίτο, επικράτησε με σκορ 1-0!

Απολαύστε το βίντεο. Αξίζει...

