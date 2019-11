Έπειτα από αρκετά χρόνια κατά τα οποία είχε... ξεσπιτωθεί, η Εστουδιάντες επέστρεψε στο ιστορικό της γήπεδο, το Jorge Luis Hirschi.

Ο πρόεδρος της ομάδας, ο θρυλικός Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν, είχε υποσχεθεί όταν ανέλαβε πως θα έκανε τα πάντα για να παίξει ξανά ο σύλλογος στο «σπίτι» του και τα κατάφερε.

Η επιστροφή, έγινε με φαντασμαγορικό τρόπο, αφού με τη βοήθεια των οπτικών εφέ, ένα... λιοντάρι έκανε την εμφάνισή του πάνω από τις εξέδρες και έμεινε ως φύλακας για να ... τρομοκρατεί πλέον κάθε αντίπαλο!

Μαγικό...

What have I just witnessed? Estudiantes de La Plata returning home after 13 years away from their historic stadium put on this show for their fans: pic.twitter.com/AHCYo6oSy0

— Adam Brandon (@AdamBrandon84) November 10, 2019