Βέλα: Νίκησε τον Ζλάταν κι αναδείχθηκε κορυφαίος στο MLS!

Ο Μεξικανός επιθετικός ψηφίστηκε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της φετινής σεζόν στο MLS, καθώς συμμετείχε σε 49 γκολ για την ομάδα του (!), πετυχαίνοντας ο ίδιος τα 34 από αυτά, σε μια επίδοση που αποτελεί το απόλυτο ρεκόρ στην ιστορία του πρωταθλήματος των ΗΠΑ απ' οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή.

Έχοντας κατακτήσει και το Supporters' Shield, ο Κάρλος Βέλα μπορεί να αισθάνεται δικαιωμένος και ... με αποδείξεις για το γεγονός πως όσο ο Ζλάταν φαινόταν να προκαλεί κόντρα μεταξύ τους, ο MVP απλά συνέχιζε να διατηρεί την συγκέντρωσή του αποκλειστικά στο γήπεδο και απάντησε με τον καλύτερο τρόπο σε ατομικό επίπεδο...

34 goals.

15 assists.

Supporters' Shield.

Golden Boot pres. by Audi. #MLSMVP.

No one was better than @11carlosV in 2019. pic.twitter.com/9vGQqRDHkJ

— Major League Soccer (@MLS) November 4, 2019